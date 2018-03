Barrierefreier Umbau auch am Unkeler Bahnhof ein Thema – Hausen: Daseinsvorsorge muss gewährleistet sein

Aus unserem Archiv

In seiner Anfrage an Werner Gatzer, Vorstandsvorsitzender der DB Station & Service AG, hat Karl-Heinz Zimmermann, Vorsitzender des Zentralen Betriebsgruppenausschusses Eisenbahn in der SPD, auch nach dem barrierefreien Umbau des Unkeler Bahnhofs gefragt. Gatzer zufolge ist dieser aber kein Projekt der aktuellen Rahmenvereinbarung zur Modernisierung der Verkehrsstationen und Herstellung der Barrierefreiheit. Allerdings gab es 2017 einen Vor-Ort-Termin, bei dem der Unkeler Stadtbürgermeister Gerhard Hausen deutlich hervorgehoben hatte, dass eine Modernisierung und ein barrierefreier Ausbau dringend erwünscht seien – auch vor dem Hintergrund der Neugestaltung des Bahnhofsumfelds.