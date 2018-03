Barack Obama neidisch auf Michelle wegen Olympia-Besuch

US-Präsident Barack Obama hat die Reise seiner Ehefrau Michelle zu den Olympischen Spielen in London ein wenig eifersüchtig verfolgt.

Foto: Skip Bolen – DPA

«Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen neidisch war, dass sie fahren durfte», sagte Obama in seiner wöchentlichen Radio-Ansprache. Die US-First-Lady war zum Start der Spiele vor einer Woche in London gewesen und unter anderem bei der Eröffnungszeremonie dabei. Trotz Wahlkampf-Stress versuche er, so viel Olympia zu gucken wie möglich, erklärte Obama. So habe er unter anderem den Olympiasieg der US-Turnerinnen im Teamwettbewerb gesehen. «Wenn es ein enges Rennen gab oder einen perfekten Sprung, hat es mich vom Sofa gerissen.»