Bank feiert im Raiffeisenjahr kräftig mit

Das Jubiläumsjahr zum 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen feiert die Raiba Neustadt kräftig mit – beginnend mit einem Festakt in Anhausen am Mittwoch, 18. April.

„Anhausen ist die Keimzelle unserer Bank“, erklärt Raiba-Vorstand Martin Leis, denn hier gründete Raiffeisen 1862 den ersten Darlehenskassenverein, aus dem die älteste Raiffeisenbank hervorging. Außerdem kündigt Leis ein Raiffeisen-Musical an. Details dazu könne er aber noch nicht verraten. Schließlich will die Raiba im Jubiläumsjahr eine Zukunftswerkstatt veranstalten, in die sich Kunden und Mitglieder einbringen können. Aus einem solchen Veranstaltungskonzept seien 2005 Innovationen wie die Kundenbeiräte hervorgegangen, berichtet Martin Leis. mif