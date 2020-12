Bangen ums Halbfinale: Knappe Niederlage für DHB-Frauen

Kolding (dpa). Der Halbfinal-Traum der deutschen Handballerinnen lebt weiter, die bestmögliche Ausgangslage hat die DHB-Auswahl bei der EM in Dänemark aber verspielt.

Nach der 27:28 (15:14)-Niederlage im zweiten Hauptrunden-Spiel am Montagabend gegen die Niederlande kommt es nun zum spannungsgeladenen Gruppenfinale gegen Kroatien. Im Duell mit den Kroatinnen an diesem Dienstag (18.15 Uhr) braucht die DHB-Auswahl zwingend einen Sieg, um die Chance auf das Halbfinal-Ticket zu wahren. Sollten die Niederländerinnen zuvor gegen Rumänien gewinnen, muss Deutschland allerdings mit mindestens zwei Toren siegen. Ansonsten würde auch schon ein Sieg mit einem Tor gegen Kroatien reichen.

Angeführt von der überragenden Torhüterin Dinah Eckerle zeigte die deutsche Mannschaft gegen die niederländischen Weltmeisterinnen lange Zeit eine ihrer besten Turnierleistungen. Julia Behnke und Kim Naidzinavicius waren mit je vier Toren beste Werferinnen der DHB-Auswahl, die in der Schlussphase teils hochkarätige Chancen ausließ und damit mindestens ein Remis verpasste. Die besten zwei Mannschaften der Hauptrundengruppe erreichen das Halbfinale, der noch ungeschlagene Rekord-Europameister Norwegen ist bereits qualifiziert.

Im Vergleich zur enttäuschenden EM-Vorrunde präsentierte sich das deutsche Team auch gegen die Weltmeisterinnen weiter stark verbessert. Wie schon beim 32:25-Erfolg zum Hauptrundenauftakt gegen Ungarn agierte die DHB-Auswahl von Beginn an hellwach und hochkonzentriert. Und sie konnte sich permanent auf ihre starke Torfrau Eckerle verlassen. Mit einigen hervorragenden Paraden brachte die 25-Jährige die Niederländerinnen schon im ersten Durchgang phasenweise an den Rand der Verzweiflung.

Trotzdem blieb es eng. Immer wieder forderte Bundestrainer Groener während der Auszeiten ein schnelleres Rückzugsverhalten ein. Doch das Tempo des Gegners bekam die DHB-Auswahl nur schwer in den Griff. Weil aber auch der deutsche Angriff zumindest im ersten Durchgang deutlich treffsicherer als noch in der Vorrunde agierte, ging es hin und her. Dennoch verpasste es Groeners Mannschaft, frühzeitig deutlich davonzuziehen. In der Schlussphase ließ sein Team gegen verunsicherte Niederländerinnen teils beste Gelegenheiten aus.

