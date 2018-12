Bamberg und Frankfurt im Halbfinale des Basketball-Pokals

Göttingen

Ex-Serienmeister Brose Bamberg und die Fraport Skyliners aus Frankfurt stehen im Halbfinale um den deutschen Basketball-Pokal. Bamberg setzte sich am Abend bei der BG Göttingen mit 83:64 durch. Zuvor hatte Frankfurt in eigener Halle die Basketball Löwen Braunschweig mit 80:70 bezwungen. Am Sonntag empfängt Titelverteidiger FC Bayern München Vizemeister ALBA Berlin zum mit Spannung erwarteten abschließenden Viertelfinale. Zuvor ermitteln Science City Jena und die Telekom Baskets Bonn einen weiteren Halbfinalisten.