Balkon in Hamburg abgestürzt – Sechs Menschen verletzt

Sechs Menschen fallen in Hamburg von einem Balkon aus circa neun Meter Höhe in die Tiefe, als dieser unter ihnen nachgibt. Gibt es schon Hinweise darauf, wie es zu dem Unglück kommen konnte?

Hamburg (dpa). Beim Absturz eines Balkons sind in Hamburg sechs Menschen verletzt worden. Eine Person wurde bei dem Unfall schwer, zwei weitere mittelschwer und drei Personen leicht verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Ob die schwer verletzte Person lebensbedrohliche Blessuren erlitt, wie es zuvor hieß, war am frühen Donnerstagmorgen unklar.

Der Unfall im Stadtteil Langenhorn habe sich am Mittwochabend kurz nach 21.30 Uhr ereignet. Wie es dazu kommen konnte, ist noch völlig unklar. Das werde nun die Polizei ermitteln, sagte ein Sprecher.

Wohnblock aus den 60er- oder 70er-Jahren

Der Balkon sei am dritten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses aus den 60er- oder 70er-Jahren angebracht gewesen. Er sei nicht komplett nach unten gestützt, sondern quasi um 90 Grad nach vorne abgeklappt. Nach Angaben der Feuerwehr hängt er noch immer an der Gebäudefassade. Man habe sich entschieden, ihn nicht in der Nacht abzutragen, sondern erst tagsüber am Donnerstag oder in den kommenden Tagen.

Wohnungen drumherum evakuiert

Alle sechs Menschen auf dem Balkon, fünf Männer und eine Frau, seien aus circa neun Meter Höhe gestürzt. Sie kamen ins Krankenhaus. Die Wohnungen an der betroffenen Seite des Hauses seien geräumt worden, sagte der Feuerwehrmann. Statiker müssten nun überprüfen, wie weiter vorgegangen werden könne. Die Feuerwehr war gemeinsam mit dem Rettungsdienst und dem Technischen Hilfswerk (THW) mit 60 Einsatzkräften vor Ort.