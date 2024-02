Bald neue Karten für Olympia in Paris verfügbar

Viele Karten für die Olympischen Spiele in Paris im Sommer sind schon verkauft. Doch einige Gelegenheiten haben die Sportfans noch.

ARCHIV – Die Maskottchen der Olympischen (l) und Paralympischen Spiele Paris 2024. Foto: Michel Euler/AP/dpa

Paris (dpa). Sportfans können am kommenden Donnerstag neue Tickets für die Olympischen Spiele in Paris erstehen.

Ab 10.00 Uhr sollen am 8. Februar neue Eintrittskarten für alle Sportarten auf der Internetseite in den Verkauf gehen, teilte das Veranstaltungsteam mit. Für einige Sportarten werde es aber nur sehr wenige Plätze geben. Für den Kauf gilt dabei: Wer am schnellsten ist, erhält die Karte.

In den kommenden Wochen sollen immer mal wieder frische Tickets in den Verkauf gehen – jedes Mal eher kurzfristig angekündigt, hieß es. Insgesamt wurden bisher knapp 8 Millionen der rund 10 Millionen Eintrittskarten für die Olympischen Spiele vom 26. Juli bis zum 11. August verkauft.

Karten für die Paralympischen Spiele können Fans dauerhaft online erwerben. Für einige ausverkaufte Wettbewerbe etwa beim Rollstuhlfechten sollen bald neue Karten verfügbar sein.