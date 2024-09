Eine rote Ampel leuchtet an einem Bahnübergang als ein ICE der Deutschen Bahn auf der Strecke Hildesheim - Berlin fährt. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) will erneut die Deutsche Bahn bestreiken. (zu dpa «Gewerkschaft GDL will Deutsche Bahn erneut bestreiken - Termin offen»9 (zu dpa: «Bahnstrecke Mannheim-Stuttgart 2025 wochenlang gesperrt») Foto: Julian Stratenschulte/DPA