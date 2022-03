Rüsselsheim

Bahnverkehr

Bahn-Strecke bei Rüsselsheim wieder frei

Rund vier Wochen nach der Entgleisung einer S-Bahn der Linie 9 in Rüsselsheim (Kreis Groß-Gerau) ist die gesperrte Zugstrecke zwischen Mainz und Frankfurt wieder frei. Das sagte eine Sprecherin der Bahn am Dienstag in Frankfurt. Früheren Angaben zufolge wurden unter anderem 20 jeweils über 1000 Meter lange Kabel erneuert, mit denen Signale und Weichen gesteuert werden.