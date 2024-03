Karlsruhe/Wörth

Bahn

Bahnen fahren wieder zwischen Karlsruhe und Neustadt

Von dpa/lsw

i Blick auf die Bahngleise am Bahnhof Aukrug. Foto: Marcus Brandt/dpa

Die Bahn hat die Reparaturen an der Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Wörth (Kreis Germersheim) am Freitagnachmittag abgeschlossen. Seit 14.30 Uhr fahren die Züge dort wieder regulär, wie ein Pressesprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Unbekannte hatten an der Strecke hunderte Meter Glasfaser- und Kupferkabel gestohlen. Wegen der Tat in der Nacht auf Donnerstag im Karlsruher Ortsteil Knielingen gab es erhebliche Einschränkungen im Regional- und S-Bahnverkehr zwischen Karlsruhe und Neustadt. Betroffen waren der RE 6, RB 51 und die S 3.