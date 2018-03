Aus unserem Archiv

Zermatt

Das eingeschneite Zermatt in der Schweiz soll noch heute wieder per Bahn erreichbar sein. Nach stundenlanger Räumung der Schneeberge auf der rund fünf Kilometer langen Bahnstrecke zwischen Täsch und Zermatt sollte der Betrieb um kurz nach 17.00 Uhr beginnen, teilte die Matterhorn-Gotthard-Bahn mit. Der Betrieb war bei dichtem Schneetreiben und wegen akuter Lawinengefahr gestern eingestellt worden. In Zermatt halten sich rund 13 000 Feriengäste auf. Der Ort ist autofrei, Besucher können ihn nur mit der Bahn erreichen.