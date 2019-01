Verspätungen, Zugausfälle, Gleisänderungen: Bahn-Kunden müssen mit vielen Unwägbarkeiten rechnen. Dringend nötige Informationen dazu dringen im allgemeinen Bahnhofslärm aber oft nicht zu den Betroffenen durch. Eine neue, digitale Technik soll dies ändern.

Frankfurt/Main (dpa) - Klar und deutlich kommt die Durchsage am Bahnsteig an. Das Rauchen ist demnach in diesem Teil des Bahnhofs nicht gestattet. Doch dann fährt eine S-Bahn ein und ...