Gleisarbeiten werden im Abschnitt am Bahnhof Mörfelden/Walldorf ausgeführt. Die Deutsche Bahn AG gibt eine Zwischenbilanz zur Generalsanierung der Riedbahn. Die „Riedbahn“ ist eine Bahn-Strecke von Mannheim nach Frankfurt am Main – eine der wichtigsten und höchstfrequentierten Bahnstrecken in Deutschland. Die Sanierung soll bis zum 14. Dezember 2024 abgeschlossen sein. Die DB AG will bis dahin die Gleise und die Signaltechnik erneuern, Schallschutzwände modernisieren oder neu installieren sowie 20 Bahnhöfe modernisieren. (zu dpa: «Bahn arbeitet an pünktlicher Eröffnung der Riedbahn») Foto: Andreas Arnold/DPA