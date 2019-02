Reisen auf Postschiffen wie der „Bahamas Daybreak III“ und der „Captain C“ – das ist die vielleicht ursprünglichste Art, die Bahamas zu erleben. So lässt sich außerdem Station auf Trauminseln machen, fernab von Kreuzfahrtgewässern.

Nassau (dpa/tmn). „Kühl halten“ steht auf den Eierkartons, die am Kai in der prallen Sonne braten. Autoreifen stapeln sich neben Erdnuss- und Zwiebelsäcken. Ein Kran hievt palettenweise Bierdosen an Bord. ...