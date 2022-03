Kirche

Bätzing bittet um Verzeihung für Ausgrenzung von Menschen

Der Limburger Bischof Georg Bätzing hat sich dafür entschuldigt, dass die katholische Kirche zahllose Menschen mit ihrer Verurteilung persönlicher Lebensweisen an den Rand gedrängt hat. Die Institution Kirche habe versagt, weil sie Urteile gefällt und Menschen ausgegrenzt habe, statt ihnen Halt zu geben, erklärte Bätzing, der auch Vorsitzender der Katholischen Bischofskonferenz ist, am Samstag in Limburg. «Dafür und für das Leid, das Gläubige in der Kirche dadurch bis heute erfahren, kann ich nur demütig um Verzeihung bitten.»