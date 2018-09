Bergkirchen

Ein Brot der Einzelhandelskette Rewe könnte mit Kunststoffteilchen verunreinigt sein. Die Glockenbrot-Bäckerei rief das Brot „Rewe Beste Wahl Pro Vital Schnitte, 500 g“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.10.2018 in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Freitag vorsorglich zurück. Es sei nicht auszuschließen, dass sich vereinzelt schwarze Kunststoffteilchen in dem Produkt befinden könnten, teilte die Bäckerei mit. Das Unternehmen rät dringend vom Verzehr des oben genannten Produktes ab.