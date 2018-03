Badeunfälle von Kindern: Eltern können Pools testen

Hotelpools können besonders für Kinder und Jugendliche zu tödlichen Fallen werden. Besorgte Eltern sollten die Schwimmbecken vor dem Baden testen. Wie das geht, erklären die Experten vom TÜV Rheinland.

Kinder lieben es, in Pools zu planschen. Eltern sollten dann besonders gut auf ihre Kleinen aufpassen und vorher den Handtuchtest machen. (Bild: Emily Wabitsch/dpa) Foto: DPA

Eltern können den sogenannten Handtuchtest machen, bevor sie ihre Kinder in einem Hotelpool baden lassen. Dafür sollten sie auf die Ansaugstellen der Wasserpumpe ein Handtuch legen, um zu sehen, wie stark der Sog unter Wasser ist, erklärte der Tourismusexperte Olaf Seiche vom TÜV Rheinland. Lasse sich das Tuch ohne großen Kraftaufwand wieder abziehen, sei das Baden für Kinder unbedenklich. «Wird das Handtuch so stark angesaugt, dass man es kaum wieder hochnehmen kann, ist das Baden lebensgefährlich», warnte Seiche. Deshalb sollten man den Sog auch auf keinen Fall mit der bloßen Hand prüfen.

Badeunfälle mit Kindern in Hotelpools sind nicht selten. Erst am Donnerstag (13. Oktober) war ein achtjähriger Junge aus Hessen in einem Pool auf Fuerteventura ums Leben gekommen. Deshalb gilt, auch wenn der Handtuchtest gut ausgeht: «Eltern sollten ihre Kinder in einem Hotelpool grundsätzlich keine Sekunde aus den Augen lassen.»

Ein Pool könne auch mehrere Pumpen haben, vor allem wenn er mit Wasserattraktionen wie Rutschen oder Schwallduschen ausgestattet ist. «Aber leider haben selbst Babybecken solche Pumpen», sagte Seiche. Die Löcher, in die das Wasser gesaugt wird, könnten sich an der Poolwand oder auf dem Boden des Beckens befinden. Normalerweise seien sie mit einem Gitter gesichert. Ist der Sog zu stark, das Gitter kaputt oder gar nicht vorhanden, sollten die Kinder entweder gar nicht baden oder nur weit entfernt von der Stelle.

«Die Pumpe ist die Hauptgefahr im Pool», sagte Seiche. Aufpassen müssten Kinder aber auch bei der Überlaufrinne am Beckenrand, etwa wenn im Gitter Streben fehlen. «Aber man kann schon sagen, dass Hotelpools in Deutschland sicherer sind als in vielen anderen Urlaubsländern. Hier ist lange kein Unfall passiert.»