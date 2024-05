Stuttgart

Hochwasser

Baden-Württemberg schickt Hilfskräfte ins Saarland

Von dpa

i Die Bewohner sind mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Foto: Helmut Fricke/dpa

Schnelle Hilfe in Hochwasserlagen ist dringend notwendig. Baden-Württemberg hilft dem Saarland in der Not.