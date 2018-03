Bad Emser Triathlon: Erster Sieg für Rünz, Comeback für Zäck

Kein Teaser vorhanden

Wenn die Lahn zum Haifischbecken wird: Mehr als 600 Triathleten haben gestern Tretbooten und Kanus, die sonst an Sonntagen die Kulisse prägen, Konkurrenz gemacht und den Fluss im Schatten von Spielbank und Kurhaus nach Kräften aufgewühlt. Fotos: Marco Rosbach Foto: Marco Rosbach

All die Geschichten aus der Historie des Rennens an der Lahn kennt Michael Rünz nur vom Hörensagen. Der 25-jährige Student aus Koblenz wusste zwar, dass es sich bei der Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen, 69 km Radfahren, 21,1 km Laufen) um einen Kurs handelt, der gerne mit dem Begriff "knackig" charakterisiert wird, allzu viel beschäftigt hat er sich aber nicht damit. "Ich bin die Strecke einmal abgefahren, besondere Ortskenntnis habe ich also nicht", sagt Rünz.

Herzlicher Empfang für den strahlenden Sieger: Michael Rünz erreichte als erster Triathlet den Zielkanal im Bad Emser Kurpark und freute sich über den ersten Triathlonerfolg seiner noch jungen Laufbahn. Foto: Marco Rosbach

Minuten zuvor hatte es noch so ausgesehen, als kenne sich der Athlet mit dem wehenden Haar und dem Siebziger-Jahre-Stirnband bestens aus im Kurpark. Dutzende Hände klatscht er ab, strahlt übers ganze Gesicht, keine Spur der Erschöpfung. Es ist das Glücksgefühl des Siegers, das alle Erschöpfung aus der Wahrnehmung löscht. Denn Rünz gesteht: "Die ersten fünf Laufkilometer waren eine Qual."

Im Lahnwasser, das vom durchwachsenen Sommer 2012 profitiert und im Gegensatz zu früheren Jahren vom hitzebedingten Umkippen weit entfernt ist, läuft es für den späteren Sieger alles andere als wunschgemäß. "Nach dem Schwimmen war ich 18., da habe ich mir gar nichts mehr ausgerechnet", gesteht Rünz, der sich erst seit zwei Jahren dem Triathlon verschreiben hat. Auf dem Rad macht der 25-Jährige dann aber Meter um Meter gut. Noch ehe es ins Gelbachtal geht, hat er sich auf Position vier vorgearbeitet, nach der inoffiziellen Bergwertung bei Hübingen ist er dem drittplatzieren Jürgen Zäck, der am Ende auf Rang fünf landet, schon sehr nahe gekommen. Als es auf die Laufstrecke geht, haben beide die Position getauscht. Die Frage ist nun, ob es Rünz gelingt, den nach einem starken Radsplit Führenden Fabian Thewalt von der RSG Montabaur zu schlucken. "Ich habe ungefähr die Hälfte der Strecke gebraucht, bis ich an ihm vorbei war. Dann habe ich das Tempo gehalten."

Das ist Thewalt nicht ganz gelungen. Im Schwimmen unter den Besten, nach dem Radfahren auf Platz eins – letztlich muss sich der RSG-Athlet aber mit Rang drei begnügen, da sich auch Martin Dröll (Oberursel) aus der zweiten Startgruppe noch an ihm vorbeischiebt. Ein Problem ist das freilich nicht. "Ich habe gesagt, dass ich unter die Top Ten will", meint Thewalt, nachdem er sich ausgiebig die verkrampfte Beinmuskulatur hat kneten lassen. "Geliebäugelt hatte ich aber mit einem Platz unter den ersten Fünf." Insbesondere mit seiner Radperformance sei er zufrieden gewesen, das Laufen stuft Thewalt indessen nur in die Kategorie stabil ein. Das sieht bei seinem Vereinskollegen Andreas Knopp ganz anders aus.

Der Eitelborner hat auf den 21,1 Kilometern an der Lahn und im Kurpark einen Konkurrenten nach dem anderen eingesammelt und am Ende auch Jürgen Zäck stehen gelassen. "Es war sehr warm", sagt Knopp, während er sich am Verpflegungsstand im Zielbereich mit Vitaminen versorgt. Dass ihm die Hitze zu schaffen macht, davon war ihm im Rennen nichts anzumerken. Sommerwetter wie immer, starke Leistungen, zufriedene Athleten. Nur eines ist anders bei der Rückkehr des Triathlons nach Bad Ems. "Diesmal haben sich Teilnehmer auf der Strecke verirrt, das hatten wir noch nie", sagt Organisator Harald Lange, der sich darüber wundert, insgesamt aber "sehr zufrieden" ist. Vielleicht sollten er und seine Mitstreiter einfach keine Pause mehr einlegen beim Emser Therme-Triathlon.

Interview mit Jürgen Zäck: Meine Form ist ein Nebenprodukt

Es gab Zeiten, da hat Jürgen Zäck das Triathlongeschehen in Bad Ems nach Belieben dominiert. Das ist lange her, in den vergangenen Jahren hatte sich der frühere Weltklassesportler aus Koblenz sogar komplett aus dem Wettkampfgeschehen zurückgezogen. Entsprechend überrascht dürften die Konkurrenten gewesen sein, als sie den Namen Zäck plötzlich in der Starterliste des Emser Therme-Triathlons gelesen haben. Zäck is back – das war das Motto an der Lahn.

Herr Zäck, früher haben Sie hier in Bad Ems Siege in Serie gefeiert. Wie kam es, dass Sie heute an den Start gegangen sind?

Ich habe sechs Jahre lang gar nichts gemacht, nicht trainiert, teilweise nicht mal irgendeine Form von Sport getrieben. Von 30 Stunden Training ging es auf drei Stunden pro Woche. Erst durch den Job bin ich wieder in Form gekommen. Ich arbeite in Phuket als Trainer. Viele Sportler wollten, dass ich selbst die Einheiten auch mitmache. Die Form ist sozusagen ein Nebenprodukt.

Warum haben Sie sich den Bad Emser Triathlon ausgesucht?

Die Veranstaltung ist top organisiert, die Strecke ist anspruchsvoll, aber fair, außerdem ist es ein Rennen vor der Haustür. Ich bin gerne wiedergekommen, ein Start hier lag einfach auf der Hand. Bei meinem ersten Versuch, wieder einen Wettkampf zu bestreiten, lief es nicht so gut. In Roth hatte ich Rückenprobleme. Daher stand ich auch etwas unter Zugzwang.

Früher haben Sie hier gewonnen, jetzt sind Sie nach der Pause Fünfter geworden. Sind Sie zufrieden?

Absolut. Mit 47 Jahren bei einem guten Rennen als Fünfter anzukommen, das ist in Ordnung.

Bad Ems ist, verglichen mit den Wettkämpfen, die Sie schon bestritten haben, ein kleines Rennen. Waren Sie entspannt vor dem Start oder doch ein bisschen aufgeregt?

Es war wie früher, ganz schlimm. In den Tagen vor dem Rennen war es diese Anspannung, die früher auch vor großen Wettkämpfen kam.

Und wie war's auf der Strecke?

Da gab es Situationen, in denen ich anders reagiert habe. Ich habe gedacht, dass es sich nicht lohnt, für ein paar Sekunden ein hohes Risiko einzugehen. Das hätte es früher wahrscheinlich nicht gegeben.

Von unserem Redakteur Marco Rosbach