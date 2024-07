Anzeige

Paris (dpa). Unter dem großen Jubel zahlreicher Athletinnen und Athleten hat IOC-Chef Thomas Bach die Flamme durch das olympische Dorf in Paris getragen. Es sei immer «sehr emotional, mit der Fackel zu laufen», sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees. Im olympischen Dorf und inmitten der Sportler sei es aber noch mal spezieller. «Das geht mir direkt ins Herz», meinte der 70-Jährige.

Bach nahm die Fackel von einer Gruppe internationaler Sportlegenden – darunter die frühere Skirennfahrerin Lindsey Vonn, Ex-Basketballer Pau Gasol und der ehemalige Bahnrad-Star Chris Hoy – entgegen. Die französische Handballerin Cleopatre Darleux übergab sie ihm vor dem Haus der niederländischen Mannschaft, vor der Unterkunft des US-Teams reichte Bach die Fackel dann an Emma Terho, Vorsitzende der IOC-Athletenkommission, weiter.

Der IOC-Präsident Thomas Bach und die französische Handballspielerin Cleopatre Darleux tragen die olympische Fackel im olympischen Dorf bei den Olympischen Sommerspielen 2024. (zu dpa: «Bach trägt Fackel durch olympisches Dorf: «Sehr emotional»») Foto: David Goldman/DPA

Etliche Athletinnen und Athleten kamen vor ihre Häuser oder an die Fenster. Sie applaudierten, machten Fotos und Videos, teilweise begleiteten sie den Tross auch. Das zeige, «welche Faszination die olympische Flamme hat», meinte Bach. Am Freitagabend werden die Spiele in Frankreich mit einer Show auf der Seine offiziell eröffnet.