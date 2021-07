Tokio

138. Session des IOC

Bach: Olympia gibt „Menschen Vertrauen in die Zukunft“

IOC-Chef Thomas Bach hält die Olympischen Spiele in Tokio für ein wichtiges Signal in der Corona-Pandemie. Olympia werde „den Menschen Vertrauen in die Zukunft geben“, sagte der 67-Jährige in Japans Hauptstadt zum Auftakt der 138. Session des Internationalen Olympischen Komitees.