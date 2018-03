Aus unserem Archiv

Mühlhausen

Im thüringischen Mühlhausen ist in einem Kühlschrank die Leiche eines Neugeborenen entdeckt worden. Die Polizei hatte zunächst nach der Mutter des Babys aufgrund einer Vermisstenmeldung gefahndet. Nachdem die 21-Jährige entdeckt wurde, ergab eine Untersuchung, dass sie kurz zuvor ein Kind entbunden haben musste. In ihrem Haus wurde dann der tote Säugling gefunden. Ob das Kind bei der Geburt noch lebte oder nicht, ist noch ungeklärt. Die 21-Jährige kam in eine psychiatrische Klinik.