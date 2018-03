Aus unserem Archiv

Berlin

Am zweiten Weihnachtstag soll eine junge Mutter in Berlin ihr Neugeborenes aus einem Fenster geworfen haben. Das Baby fällt in den Schnee und stirbt wenig später. Zum Prozessauftakt hat die 20 Jahre alte Mutter gestanden, ihr hilfloses Kind getötet zu haben – aus Verzweiflung und Überforderung. Die Angeklagte muss sich wegen Totschlags vor dem Berliner Landgericht verantworten. Nach Angaben des Staatsanwalts war die Rumänin erst wenige Wochen vor der Tat in die Hauptstadt gekommen, um ihrer damals zweijährigen Tochter ein besseres Leben zu ermöglichen.