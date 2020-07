Am 14.07. 2020 um 06:10 Uhr wurde die Autobahnpolizei Mendig über eine Fahrbahnverunreinigung auf der BAB61 in Höhe der Rastanlage Brohltal-West informiert.

Niederzissen (ots) – Am 14.07.2020 um 06:10 Uhr wurde die Autobahnpolizei Mendig über eine Fahrbahnverunreinigung auf der BAB61 in Höhe der Rastanlage Brohltal-West informiert. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der rechte und der mittlere Fahrstreifen durch erhebliche Mengen Gülle verunreinigt und nicht befahrbar waren. Auch auf dem Verzögerungsstreifen der Rastanlage Brohltal-West waren erhebliche Verunreinigungen, die Zufahrt zur Rastanlage war bis 08:30 Uhr gesperrt. Ein PKW wurde durch die Gülle massiv beschmutzt.



Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Verursacher verlief negativ. Es konnte festgestellt werden, dass der LKW, der die Gülle verloren hat, auf dem Verzögerungsstreifen der Rastanlage Brohltal-West angehalten haben muss. Dort setzte er seine Fahrt fort bis an die Anschlussstelle Wehr. Hier gelang es ihm, den Güllefluss zu stoppen. Hinweise auf den Verlierer liegen keine vor.



Im Einsatz war die Autobahnpolizei Mendig mit drei Streifen, die Feuerwehren aus Niederzissen und Mendig sowie die Autobahnmeisterei Mendig. Bis 08:30 Uhr mussten mehrere Fahrstreifen der BAB61 gesperrt werden, es entstanden bis zu 3 Kilometer Rückstau.



Zeugen, die Angaben zu dem LKW, der die Gülle verloren hat, machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02652-9795-0 bei der Autobahnpolizei Mendig zu melden.



