B Süd: Doppeltes Verletzungspech für Hunsrückhöhe

Kein Teaser vorhanden

Rheinböllens Ruben Günster (Zweiter von links) markierte das 1:0 gegen die SG Ober Kostenz/Kappel (von links mit Michael Emmel und Christoph Schmidt). Der Aufsteiger gewann überraschend mit 2:1 gegen den Vorjahresdritten.

Foto: B&P Schmitt

SG Braunshorn/Hausbay – TuS Kirchberg II 2:0 (1:0). SG-Trainer Uwe Erdle holte mit seinem Team gegen den Aufsteiger drei Zähler und kann sich über einen gelungenen Saisonstart freuen. "Wir haben Ball und Gegner laufen lassen", sah er seine Akteure clever spielen. Das Ergebnis spiegelt für ihn daher auch den Spielverlauf wieder. "Mitte der zweiten Hälfte hatte der TuS eine Drangphase und Chancen. Durch Umstellungen haben wir aber wieder an Stabilität gewonnen." Das Tor zum 2:0 besorgte übrigens der eingewechselte Tobias Retzmann per Kopf mit seinem ersten Ballkontakt. Der Führungstreffer gelang Martin Müller per Freistoß aus 22 Metern.

Tore: 1:0 M. Müller (11.), 2:0 T. Retzmann (76.).

SG Hunsrückhöhe – SG Biebertal/Unterkülztal 0:3 (0:2). Doppelter Schock für Hunsrückhöhe: Im Abschlusstraining brach sich Torwart Matthias Bongard den Arm, im Spiel gegen Biebertal erlitt Mike Shovestull einen Schienbeinbruch und wurde noch am gleichen Abend operiert. "Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben, aber so macht der Sport langsam keinen Spaß mehr", sagte SGH-Abteilungsleiter Michael Bongard, der selbst an einem Kreuzbandriss laboriert. Zum Spiel: Nach Shovestulls Schienbeinbruch (25.) nutzte Biebertal die ersten beiden Chancen zur 2:0-Führung und baute den Vorsprung nach der Pause noch aus. "Wir haben uns in allen Bereichen, vor allem auch spielerisch, gesteigert", war Biebertals Übungsleiter Mario Esser zufrieden.

Tore: 0:1 Fiedler (30.), 0:2 A. Klein (35.), 0:3 Spengler (61.).

Besonderheit: Herberts (Hunsrückhöhe) verschießt Elfmeter (80.).

SG Laudert/Lingerhahn – SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal II 2:0 (0:0). Beide Mannschaften starteten mit Niederlagen in die Runde und wollten daher einen Fehlstart vermeiden. Beide Trainer waren sich vor der Partie einig, dass Kleinigkeiten ausschlaggebend sein werden. So kam es dann auch: Die Gastgeber nutzten einen Fehler in der Gästeabwehr zum Führungstreffer. "Bis dahin haben wir gut gestanden und nichts zugelassen", machte Liebshausens Spielertrainer seinen Akteuren allerdings keinen Vorwurf. Echte Chancen waren bis zu diesem Zeitpunkt Mangelware. "Es war das erwartet schwere Spiel, insbesondere nach der Führung hatten wir die besseren Chancen. Der Sieg geht daher in Ordnung", resümierte Lauderts Rainer Kunz .

Tore: 1:0 M. Nil (70.), 2:0 Heizmann (88.).

Sportfreunde Mastershausen – SV Damscheid 7:1 (0:0). Der Aufsteiger kam in der ersten Hälfte noch ohne Gegentor davon, danach aber umso mehr unter die Räder. "Wir hatten in der ersten Hälfte 90 Prozent Ballbesitz, eigentlich hätten wir zur Pause bereits deutlich führen müssen", so Mastershausens Trainer Felix Menzler. Er war sich daher zu diesem Zeitpunkt sicher, dass seine Mannschaft die Überlegenheit auch in Tore ummünzen wird. Das tat sie dann auch eindrucksvoll und machte mehr als ein halbes Dutzend voll. "Nach der Niederlage in der ersten Partie haben die Spieler die richtige Reaktion gezeigt", freute sich Menzler nicht nur über die drei Punkte.

Tore: 1:0 Kabelitz (46., Foulelfmeter); 2:0 N. Span (53.), 3:0 M. Span (60., Foulelfmeter), 4:0 Schneiders (65.), 4:1 M. Stahl (66.), 5:1 N. Span (79.), 6:1 Alberti (81.), 7:1 N. Span (87.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Cantoro (Damscheid) wegen Meckerns.

TuS Rheinböllen II – SG Ober Kostenz/Kappel 2:1 (2:1). Der Aufsteiger war fast über die gesamte erste Hälfte überlegen und hätte zur Pause durchaus höher führen können. Den Gästen genügte eine Drangphase gegen Ende der ersten Halbzeit, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Nach der Pause neutralisierten sich beide Teams dann über weite Strecken, wobei TuS-Angreifer Florian Bauermann in der 70. Minute das 3:1 auf dem Fuß hatte, er schoss den Ball aber aus halblinker Position am rechten Pfosten vorbei. Die SG ihrerseits traf zweimal Aluminium. "Wir kamen vor allem in den ersten 30 Minuten nicht ins Spiel, über die gesamte Spielzeit gesehen geht der Sieg der Rheinböllener in Ordnung", resümierte SG-Coach Ingo Hubert. TuS-Spielertrainer Frank Kasper sah das genauso. "Wir haben einen großen Aufwand betrieben, hätten das 3:0 aber machen müssen", war er mit der Leistung seiner Truppe, bis auf die Chancenauswertung, zufrieden und freute sich über einen gelungenen Saisonstart.

Tore: 1:0 Günster (18.), 2:0 Bauermann (27.), 2:1 Jacobi (40.).

Türkgücü Simmern – TSV Mengerschied 1:1 (1:1). Wider Erwarten spielten die Top-Torjäger und Spielertrainer ihrer Mannschaften, Tamer Alimci und Daniel Ank, in der Partie nicht die Hauptrollen. Zum einen Alimci nicht, weil ihm kein Tor gelang und zum anderen Ank nicht, weil er überhaupt nicht auflief. Der TSV-Coach fällt aufgrund eines Leistenbruchs mehrere Wochen aus und wird Ende August operiert. Zum Spiel: "Wir waren die ersten 30 Minuten besser und hatten auch mehrere Tormöglichkeiten, der TSV hingegen hat aus einer Chance ein Tor gemacht", resümierte Simmerns Tamer Alimci die erste Halbzeit, in der Simmerns Engin Ari nach feiner Einzelleistung mit einem 20-Meter-Schuss die Führung besorgte. In der zweiten Hälfte sah Alimci dann einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, unter anderem traf Türkgücüs Offensivmann Yücel Alimci in der 80. Spielminute nur den Pfosten. "Ich habe Türkgücü nicht unbedingt besser gesehen", widersprach der verletzte TSV-Spielertrainer Daniel Ank allerdings seinem Trainerkollegen.

Tore: 1:0 Ari (10.), 1:1 Weckmüller (35.).

Besonderheit: Y. Alimci (Simmern) verschießt Foulelfmeter (25.).

SC Weiler – SG Leiningen/Norath/Bickenbach 0:2 (0:0). "Wir haben in der ersten Halbzeit hinten gut gestanden und hatten sogar ein bis zwei Chancen, nach der Führung war Leiningen dann besser", fasste SC-Coach Jörg Müller zusammen. "Das Spiel hatte eigentlich keinen Sieger verdient", so Müller weiter. SG-Trainer Uwe Liesenfeld sah das nicht ganz so: "Das war bei den Temperaturen auf dem Hartplatz nicht einfach. Aufgrund des größeren Willens haben wir aber nicht unverdient gewonnen." Zum Matchwinner avancierte SG-Akteur Christoph Weber mit seinen beiden Treffern. Allerdings war bei seinem ersten Treffer nicht ganz klar, ob der Treffer nicht dem zuvor eingewechselten Dominik Weingart zugestanden hätte. "Es war eine Gemeinschaftsproduktion", so Liesenfeld diplomatisch.

Tore: 0:1 und 0:2 C. Weber (57., 76.). wam