B Nord: Dominik Hartmann beendet Binningens "Höllentrip" gegen Kastellaun

Kein Teaser vorhanden

SG Bremm II – SG Nörtershausen-Udenhausen/O. 1:5 (1:2). Trotz des eindeutigen Ergebnisses sah Nörtershausens Spielertrainer Torsten Theiß ein enges Spiel, das erst durch den Platzverweis für die Gastgeber entschieden wurde: "Danach und dem 3:1 war es gelaufen. In der Hitze war es eine Abnutzungsschlacht." Gegenüber Hendrik Weinbach musste aufgrund Personalmangels selbst die Schuhe schnüren. Er war auf den Schiedsrichter nicht gut zu sprechen, der seiner Meinung nach das Spiel mit der Ampelkarte entschied: "Wir hatten zum dritten Mal nach Gang jemanden, der wohl sein erstes Seniorenspiel pfeift. Anscheinend sind wir Teil von Jugend trainiert für Olympia."

Tore: 0:1 Schmitt (13.), 1:1 Menten (30.), 1:2, 1:3 Röhrig (42., 61.), 1:4 Michels (69.), 1:5 Roos (80., Foulelfmeter).

Besonderheit: Gelb-Rote Karte für Tornack (Bremm II, 57.).

SV Büchel – SG Cochem/Klotten II 5:1 (3:0). Rolle rückwärts an der Cochemer Seitenlinie: Der schon zurückgetretene Trainer Harald Ahler wird sein Amt bei der Cochemer Reserve doch weiterhin ausführen. "Es gab Missverständnisse innerhalb der Mannschaft. Diese sind ausgeräumt und wir freuen uns, dass er weitermacht", erklärte SG-Vorsitzender Uwe Dohler. Eine weitere Niederlage musste der neue, alte Mann an der Seitenlinie mit einer arg ersatzgeschwächten Mannschaft jedoch einstecken. Trotzdem war Ahler mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht unzufrieden: "Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider. Büchel war einfach torgefährlicher. Das 5:1 ist zwei oder drei Tore zu hoch ausgefallen."

Tore: 1:0 N. Hees (12.), 2:0 N. Tibo (20.) 3:0 J. Berenz (35.), 4:0 J. Schmitz (54.), 4:1 Müller (71.), 5:1 Iancu (90.).

SSV Ellenz-Poltersdorf – SG Lutzerath 5:1 (3:1). Klare Sache für den Aufstiegsanwärter gegen das Schlusslicht. "Nicht ganz", meinte SSV-Trainer Jan Wiese, "das war von uns spielerisch nicht gut. Bis zum 2:1 waren wir grottenschlecht." Erst nach dem Doppelschlag durch Dreifach-Torschütze Daniel Brodam und Stephan Schmitt kurz vor der Pause beherrschten die Gastgeber standesgemäß die Partie. Lutzeraths Spielertrainer Jan Diederichs sah ebenfalls in den beiden Treffern den Knackpunkt: "Bis dahin konnten wir Ellenz fordern. Danach haben wir selbst nicht mehr dran geglaubt."

Tore: 1:0 Brodam (6.), 1:1 Schenk (22.), 2:1 Brodam (43.), 3:1 Schmitt (44.), 4:1 Horn (65.), 5:1 Brodam (82.).

TuS Treis-Karden – SG Lütz/Lieg 2:0 (1:0). Im Derby konnten die Hausherren den zweiten Saisonsieg feiern. TuS-Trainer Timo Bertram machte drei Faktoren für den Sieg aus: "Zum einen war es eine enorm starke Mannschaftsleistung. Zum anderen hatten wir auch das nötige Glück und drittens stand mir der Kader komplett zur Verfügung." Für den Co-Trainer der Gäste, Thorsten Weins, wäre eine Punkteteilung gerechter gewesen: "Es haben zwei schlechte Teams gegeneinander gespielt. Wir haben uns einfach zweimal blöd angestellt und von einem Spiel mit Derbycharakter war bei uns auch nichts zu sehen."

Tore: 1:0, 2:0 Seibold (30., 63.).

SV Binningen – SVC Kastellaun 3:1 (1:1). Mühevoll gelang dem heimischen SVB der Sieg gegen starke Gäste. "Das war die mit Abstand beste Saisonleistung. Wir haben Binningen das Spiel zur Hölle gemacht", sagte Kastellauns Spielertrainer Stefan Heyer. Erst die individuelle Klasse eines Dominik Hartmanns entschied in den letzten Minuten die Partie zu Gunsten der Gastgeber. Binningens Coach Ralf Oster war nach dem Spiel vor allen Dingen erleichtert: "Wir waren zwar drückend überlegen, haben es aber versäumt die Tore zu machen. Aber wir haben fünf Siege – was will man mehr?"

Tore: 1:0 Röhrig (32.), 1:1 Eisenhauer (35.), 2:1, 3:1 D. Hartmann (89., 90.).

Besonderheit: Heyer (SVC) hält Foulelfmeter von Röhrig (30.).

SG Mörsdorf/Bell/Buch – SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl 2:2 (0:2). Erst ein Donnerwetter zum Pausentee von Spielertrainer und Torschütze Kay Nell verhalf den Hausherren zu einem Punkt. "In der zweiten Hälfte war alles drin. Das Remis haben wir uns gegen einen Titelfavoriten verdient", meinte Nell nach der Partie. Sein Pendant auf Hambucher Seite, Michael Pillig, war mit dem Engagement seiner Elf eigentlich zufrieden. Ihn ärgerte die Entstehung der zwei Gegentreffer: "Wir haben bei zwei Eckbällen nicht richtig aufgepasst. Sonst wäre es ein klarer Dreier für uns geworden."

Tore: 0:1, 0:2 A. Strippling (26., 40.), 1:2 Bender (49.), 2:2 Nell (69.).

SG Vorderhunsrück – SG Faid/Weiler-Gevenich 1:2 (1:1). Wie schon gegen die Cochemer Reserve verlor Vorderhunsrück nach eigener Führung gegen eine Mannschaft aus der unteren Tabellenregion. Für Trainer Rainer Ritter war die Geburtstagsfeier seines Nachwuchses verdorben: "Da ist man angefressen. Unser Spiel war unterirdisch. Jeder weiterer Kommentar ist überflüssig." Sein Gegenüber Karl Scheid war natürlich besser gelaunt: "Wir konnten uns endlich für unsere couragierte Leistung belohnen." Abermals zum Matchwinner avancierte Joker Mario Scheid, der aufgrund von Leistenproblemen im Moment nur für 20 Minuten auflaufen kann.

Tore: 1:0 Reiz (7.), 1:1 Meier (13.), 1:2 Scheid (88.). ba