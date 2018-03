B Nord: Bell gewinnt dank Ochmanns Freistoßkunst den Hit in Büchel

Kein Teaser vorhanden

Zur Sache ging es beim Eifel-Derby zwischen der SG Urmersbach (rechts mit Markus May) und der SG Hambuch. Urmersbach gewann 3:0 und fuhr den zweiten Sieg im zweiten Spiel ein.

Foto: Alfons Benz

SG Nörtershausen/U./O./B. – SV Binningen 1:5 (0:1). Vier Ausfälle hatte Nörtershausens Trainer Manfred Wolff in der Defensive zu verkraften. Das konnte seine Mannschaft nicht kompensieren: "Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht." Sein Gegenüber Jörg Bach sah 60 Minuten eine spannende Partie, erst im letzten Drittel entschied seine Elf das Spiel zu seinen Gunsten: "Unsere größere Physis hat sich am Ende durchgesetzt. Aufgrund der Probleme mit den Ausfällen in der Viererkette bin ich zufrieden. Die Jungs hinten haben das super gemacht."

Tore: 0:1 D. Hartmann (22.), 0:2 Kasper (47.), 0:3 B. Mono (50.), 1:3 Veit (53.), 1:4, 1:5 D. Hartmann (80., 90., beides Foulelfmeter).

SG Bremm II – SG Weiler-Gevenich/Faid 1:5 (1:4). Schon früh war die Sache in St. Aldegund geregelt. Bei den Temperaturen war das Weiler-Gevenichs Spielertrainer Jens Fiedermann auch nicht unrecht: "In der zweiten Hälfte haben wir das Ergebnis verwaltet. Sonst wäre es vielleicht noch höher ausgegangen." Nach dem Anschlusstreffer durch Christian Liel glaubte Fiedermann schon, eine Führung wie gegen Kastellaun abermals aus der Hand geben zu müssen: "Wir sind diesmal nicht so nervös geworden wie letzte Woche und haben glücklicherweise schnell das 3:1 gemacht."

Tore: 0:1 Feldhausen (2.), 0:2 Holzknecht (11.), 1:2 Liel (19.), 1:3 Holzknecht (35.), 1:4 Fiedermann (41.), 1:5 Risser (89.).

Besonderheit: Dohle (Weiler-Gevenich) verschießt Foulelfmeter (65.).

SG Lieg/Lütz – SG Cochem/Klotten 0:7 (0:1). Eine Halbzeit sahen die Zuschauer in Lieg eine ausgeglichene Partie. Erst nach der Cochemer Führung und den schnellen Treffern nach der Pause wurde es eine klare Angelegenheit. "Bis zum 0:1 war kein Unterschied zu erkennen. Nach dem 0:2 haben wir uns dann ergeben", sagte Liegs Trainer Jürgen Skala. Cochems Coach Andreas Heyl sah bei seiner Mannschaft in der ersten Hälfte viel Sand im Getriebe: "Das war nicht überragend. Mit dem 1:0 haben wir aber Sicherheit bekommen. Dennoch ist der Sieg zu hoch ausgefallen."

Tore: 0:1 van Moerbeeck (38.), 0:2 Laux (48.), 0:3 van Moerbeeck (51.), 0:4 Schug (53., Foulelfmeter), 0:5 Krämer (81.), 0:6, 0:7 Desoye (87., 88.).

SVC Kastellaun – SG Vorderhunsrück 2:2 (1:0). Im Derby trennten sich die beiden Teams nach Meinung der Verantwortlichen Stefan Heyer auf Kastellauner und Frank Pies auf Vorderhunsrücker Seite gerechterweise Remis. "Wir waren zu doof. Gegen zehn Mann machen wir das 2:0 nicht, verschießen einen Elfmeter, dann kriegen wir Gelb-Rot und in der Nachspielzeit das 2:2. Das ist ärgerlich, normal darf nix mehr anbrennen", meinte Heyer. Sein Gegenüber Pies musste sich nach dem Platzverweis für Stammkeeper Julian Retzmann selbst noch mal ins Tor stellen und hielt prompt den Strafstoß. Richtig zufrieden war er aber nicht: "Es war eine spielerische Katastrophe und sehr zerfahren."

Tore: 1:0 Soschinka (25.), 1:1 Reiz (75.), 2:1 Eisenhauer (77.), 2:2 P. Kneip (90.).

Besonderheit: Rot für Retzmann (SGV, 40., wg. Notbremse), Pies (SGV) hält Foulelfmeter (40.)., Gelb-Rot für Schult (SVC, 57.).

SV Büchel – SG Bell/Buch/Mörsdorf 0:1 (0:0). Mit einem hervorragend getretenen Freistoß über die Mauer entschied Damian Ochmann die hart umkämpfte Partie. Teilweise ging es passend zu den Temperaturen hitzig zur Sache, auch deshalb war Bells Spielertrainer Kay Nell heilfroh über den Erfolg: "Wir haben versucht, Fußball zu spielen. Das war aber nicht berühmt und bei der Hitze auch schwer. Es war ein Unentschieden-Spiel." Auf Bücheler Seite pflichtete ihm Coach Jakob Weiler bei: "Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Die Niederlage wäre nicht nötig gewesen. Es war ein Hin und Her, und in der ersten Halbzeit hätten wir sogar in Führung gehen müssen."

Tor: 0:1 Ochmann (76.).

SG Urmersbach/Masburg/Düngenheim – SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl 3:0 (0:0). Einer strittigen Situation in der ersten Hälfte trauerte Hambuchs Mann an der Seitenlinie, Wolfgang Bretz, hinterher: "Das war ein klares Foul vom Urmersbacher Torhüter an Lars Wilbert. Es hätte Rot und Elfer geben müssen." Das hätte die Hambucher Chancen auf Zählbares sicher steigen lassen, so wurde es eine deutliche Niederlage. "Hambuch hat gut und diszipliniert verteidigt. Das muss man den Jungs lassen. Aber nach den schnellen Toren in der zweiten Halbzeit war der Widerstand weg", konstatierte Urmersbachs Coach Paul Wehner.

Tore: 1:0 Schönauer (47.), 2:0 Merling (53.), 3:0 M. Breitbach (58.).

SG Illerich/Landkern – TuS Treis-Karden 5:4 (4:1). Zwei völlig verschiedene Halbzeiten spielten sich auf dem Illericher Hartplatz ab. "Wir können keine Führung runterspielen. Da sind wir nicht clever", meinte Illerichs Übungsleiter Thorsten Grimmer. Zudem sah er konditionelle Mängel und hatte während des Spiels wieder Binningen vor Augen, als ein Drei-Tore-Vorsprung verspielt wurde. Treis-Kardens Trainer Timo Bertram wollte einen Sieg, um den Druck nicht zu groß werden zu lassen, jetzt steht seine Elf mit null Punkten im Keller. "In der zweiten Hälfte hatten wir sie im Sack, aber da war es zu spät."

Tore: 1:0 Schlich (8.), 2:0 Gerhartz (18.), 3:0 Pringnitz (26.), 3:1 Schlich (33.), 4:1 Hermes (41.), 4:2, 4:3 Seibold (47., 61.), 5:3 Schuster (74.), 5:4 Windheuser (80.). ba