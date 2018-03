B Nord: 70 Prozent reichen Bell laut Nell zum 4:1

Kein Teaser vorhanden

Foto: B&P Schmitt

TuS Treis-Karden – SG Lieg/Lütz 1:3 (0:1). Im Derby bezwang Lieg die Hausherren verdient. "Wir haben das Spiel kontrolliert, ohne überragenden Fußball zu spielen", analysierte Liegs Coach Jürgen Skala. Schon in Halbzeit eins hätten die Gäste durch Marco Adel oder Daniel Buschtöns höher führen können. Der Ausgleich fiel dann aus heiterem Himmel. TuS-Trainer Timo Bertram spielte selbst in der Dreierkette, allerdings nicht lange: "Nach 10 Minuten musste ich raus, da musste ich schon umstellen." Überschattet wurde der Sieg für Skala durch eine Schock-Nachricht: Matchwinner und Neuzugang Rene Hillenbrand wurde mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert.

Tore: 0:1 T. Viertl (30.), 1:1 Liedl (48.), 1:2, 1:3 Hillenbrand (51., 78.).

SV Binningen – SG Illerich/Landkern 3:3 (0:2). Schon mit 0:3 lag der Meisterschaftsaspirant gegen den Aufsteiger zurück, es roch nach einer faustdicken Überraschung. Florian Hartmann glich in der Nachspielzeit immerhin noch aus. "Wenn das Spiel eine solche Eigendynamik entwickelt, musst du am Ende eben mit dem Punkt leben", sagte Binningens Coach Jörg Bach. Zwei Standards nutzte Illerich zur Pausenführung, die verletzungsbedingte Auswechslung von Peter Krämer bezeichnete Coach Thorsten Grimmer dann als Knackpunkt: "Er hat auf der Sechs gespielt und einiges abgeräumt und zwei Tore gemacht – ein klasse Spiel. Aber das 3:3 ist verdient. Das tut gut, wenn man als Abstiegskandidat Nummer eins gehandelt wird."

Tore: 0:1, 0:2 Krämer (23., 42.), 0:3 Schlich (55.), 1:3 D. Hartmann (72.), 2:3 Weber (82.), 3:3 F. Hartmann (90.).

Besonderheit: Gelb-Rot für Hermes (Illerich, 89.).

SG Bell/Buch/Mörsdorf – SG Bremm II 4:1 (1:0). Nach Schilderung von Bells Spielertrainer Kay Nell hatte seine Elf unerwartet leichtes Spiel: "Da kam kaum Gegenwehr, Bremm war in den ersten 30 Minuten nicht mal in unserer Hälfte." Dem widersprach Stefan Becker, Coach der Bremmer Reserve, nicht: "Die ersten Minuten haben wir verpennt, danach haben wir uns gefangen, aber insgesamt war es ein hochverdienter Sieg." Nell musste kurzfristig auf Stürmer Melvin Fulton verzichten, er sieht noch Steigerungsbedarf: "Das ging diesmal mit 70 Prozent. Aber da kommen noch stärkere Gegner."

Tore: 1:0 Grenz (8.), 2:0 Franz (52.), 3:0 Ochmann (57.), 3:1 Menten (65.), 4:1 Kleinschrod (70.).

SG Weiler-Gevenich/Faid – SVC Kastellaun 2:2 (1:0). "Das fühlt sich an wie eine Niederlage", gestand Weiler-Gevenichs Spielertrainer Jens Fiedermann nach dem Abpfiff. Die Gastgeber hätten den Sack frühzeitig zumachen können, machten aber nichts aus ihren Möglichkeiten. Der Schiedsrichter tat dann aus Sicht Fiedermanns sein übriges: "Thomas Rottauscher hat uns verpfiffen. Es sah so aus, als wollte er, dass wir nicht gewinnen. Dafür hab ich kein Verständnis." Sein Gegenüber Stefan Heyer sah es nicht ganz so dramatisch: "Mit dem Elfmeter habe ich in der Situation auch nicht gerechnet. Im Endeffekt sind wir zufrieden mit dem Punkt."

Tore: 1:0 Jahnen (35.), 1:1 Sami (60.), ,2:1 Feldhausen (81.), 2:2 Fischell (90., Foulelfmeter).

SG Vorderhunsrück – SG Nörtershausen-U./O./B. 1:2 (1:0). Nach 35 Minuten musste das Spiel für eine Stunde unterbrochen werden – Maximilian Glesius sprang die Kniescheibe heraus. Er musste mit dem Krankenhaus abtransportiert werden. Bis dahin war Vorder-hunsrück besser. "Da müssen wir 2:0 oder 3:0 führen. Danach haben wir den Faden verloren – und Nörtershausen war vor allem kämpferisch besser", sagte Vorderhunsrücks Coach Frank Pies. Auf der anderen Seite hätte Trainer Manfred Wolff die drei Punkte gerne eingetauscht: "Mir wäre lieber wir hätten verloren und niemand hätte sich verletzt."

Tore: 1:0 Becker (3.), 1:1 Röhrig (48.), 1:2 Roos (54., Foulelfmeter).

SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl – SV Büchel 0:3 (0:1). Hambuchs Verantwortlicher Wolfgang Bretz brachte es auf den Punkt: "Junge, unerfahrene Truppe trifft auf homogene, eingespielte Mannschaft. Die Jungs brauchen noch Zeit." Nach den verletzungsbedingten Auswechslungen von Tobias Gräf und Eric Schumacher betrug das Hambucher Durchschnittsalter nur noch 19,2 Jahre. Ungeachtet dessen war Büchels Trainer Jakob Weiler froh über den gelungenen Start: "Das war verdient und wir sind zufrieden mit dem Auftritt."

Tore: 0:1 Iancu (10., Foulelfmeter), 0:2 Schmitz (55., Foulelfmeter), 0:3 M. Tibo (76.).

SG Cochem/Klotten – SG Urmersbach/Masburg/Düngenheim 1:2 (0:2). Im Duell der Absteiger behielt Urmersbach die Oberhand, weil es seine Möglichkeiten effizient nutzte. Zwei Standards – getreten von Markus May – führten zum Pausenstand, Cochem hingegen vergab vor allem in der ersten Hälfte teils hochkarätige Möglichkeiten. Trainer Andreas Heyl haderte zudem mit dem Schiedsrichter: "Wir waren klar feldüberlegen und müssen einfach unsere Chancen machen. Das war eine unglückliche Niederlage, auch weil der Schiedsrichter uns einen Elfer hätte pfeifen müssen." Gegenüber Paul Wehner widersprach dem nicht: "Wir haben die Standards im Training noch geübt, jetzt haben sie das Spiel entschieden. Es war ein wenig glücklich."

Tore: 0:1 May (25.), 0:2 Merling (43.), 1:2 van Moerbeeck (79.). ba