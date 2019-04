„Avengers: Endgame“ legt Kino-Rekordstart hin

New York (dpa) – Das Superheldenepos „Avengers: Endgame“ hat einen Kassenrekord in den Kinos aufgestellt: Geschätzte 644 Millionen Dollar spielte die Disney-Produktion seit Mittwoch weltweit ein, wie der US-Sender CNN berichtete – ein solches Ergebnis erzielte bisher noch keine Neuerscheinung in ihren ersten Tagen. Der Rekord lag bisher bei 641 Millionen Dollar und war von „Avengers: Infinity War“ im April 2018 aufgestellt worden. In Deutschland sorgte „Endgame“ nach Angaben von Disney ebenfalls für gute Ergebnisse.