«Avatar» setzt Siegeszug fort: Nr. 1 in USA

Aus unserem Archiv

New York

James Camerons 3D-Spektakel «Avatar – Aufbruch nach Pandora» hat den Spitzenplatz der US-Kinocharts weiter fest im Griff. Der postapokalyptische Film über blaue Außerirdische überholte die Konkurrenz an diesem Wochenende bereits zum siebten Mal mit weitem Abstand. Nach Studioschätzungen vom Sonntagabend sammelte er an den Kinokassen in den USA und Kanada weitere 30 Millionen Dollar ein. Damit fehlen «Avatar» noch sechs Millionen, um den Rekord von «Titanic» als erfolgreichstem Film in Nordamerika zu brechen.