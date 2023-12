Autos und Feuerwerk: Sicher parken und Cabrios schützen

ARCHIV – Autos solten an Silvester in geschützten Bereichen parken, um Schäden durch Feuerwerkskörper zu vermeiden. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

München (dpa/tmn) – Silvesterraketen oder ihre abstürzenden Trümmer können Autos in der Regel nicht viel anhaben. Anders sieht es aus, wenn aus der Nähe Böller auf ein Auto geworfen oder darauf gezündet werden, heißt es vom Tüv Süd.

Das Auto rechtzeitig vor der Silvesternacht in Sicherheit bringen, lautet daher die Devise. Am besten in der Garage, ansonsten in ruhigeren Straßen oder Höfen, die man sich vorher ausguckt. Bäume bieten einen gewissen Schutz gegen Trümmer von oben.

Schuldige sind meist schwer zu finden

Besonders gefährdet sind Cabrios. Für sie empfiehlt der Tüv eine Schutzhülle wie ein Car-Cover oder eine Foliengarage. Denn Schäden am Stoffverdeck – zum Beispiel von glimmenden Raketenresten – zahlt die Teilkasko-Versicherung in der Regel nicht.

Eigentlich gilt auch in der Silvesternacht: Wer einen Schaden verursacht hat, muss ihn bezahlen. Die Schuldigen sind allerdings meist nicht zu finden. In diesem Fall übernimmt die Kaskoversicherung des Fahrzeughalters die Schäden. Der Tüv rät, vor der Reparatur bei der Versicherung nach eventuellen Vertragsbedingungen zu fragen.

Lackpolitur hilft gegen Schmauchspuren

Wer auf dem Autolack am Neujahrsmorgen eine schwarz-braune Verfärbung, eine Schmauchspur, entdeckt, kann diese in den meisten Fällen mit einer guten Lackpolitur beseitigen. Tabu sind dagegen Verdünnung, scharfe Reinigungsmittel oder Werkzeuge.

Hilft die Lackpolitur nicht, ist professionelle Hilfe beim Lackierbetrieb oder Smart-Repairer gefragt. Tüv-Tipp: Den entstandenen Schaden in jedem Fall bei der Polizei anzeigen und vor dem Gang zur Versicherung fotografieren.