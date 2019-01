Berlin

Der Schriftsteller Edgar Hilsenrath ist tot. Das bestätigte seine Ehefrau Marlene Hilsenrath der Deutschen Presse-Agentur. Er starb demnach am Sonntag im Alter von 92 Jahren nach einer Lungenentzündung im Krankenhaus Wittlich in Rheinland-Pfalz. International schaffte Hilsenrath in den 70er Jahren mit der Nazi-Groteske „Der Nazi & der Friseur“ seinen Durchbruch. In den USA, Frankreich und Italien waren seine Bücher Bestseller, weltweit verkauften sich Millionen Expemplare.