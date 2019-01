Paketauslieferung ist vor allem aufgrund des Personalaufwands kostenintensiv, autonome Lösungen sind in der Entwicklung. In den USA bringt ab sofort ein Mini-Roboter die Päckchen.

SP-X/Seattle/USA. Logistik-Riese Amazon testet in den USA die Paket-Auslieferung per Roboter. In Snohomish County in der Metropolregion Seattle ist der etwas mehr als kniehohe, blaue Paketbote „Scout“ auf sechs Rädern ...