Archivierter Artikel vom 07.02.2020, 13:07 Uhr

Sensoren sind gut. künstliche Intelligenz, Vernetzung und Cloudtechnologie machten sie besser. Nissan weitet mit einer Kombination aus unterschiedlichen Techniken die Möglichkeiten zum autonomen Fahren aus – ein Roboterauto hat so gerade 370 Kilometer am Stück geschafft. Die nächste Herausforderung ist aber die Oma an der Ecke.