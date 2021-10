Automatik-Fahrwerk für Mountainbikes – Sram/RockShox Flight Attendant

SP-X/München. Die Zahl smarter und vernetzter Funktionen an Fahrrädern und E-Bikes wächst stetig weiter. Nun hat der amerikanische Komponentenspezialist SRAM ein intelligentes und vorausdenkendes Fahrwerk für Mountainbikes auf den Markt gebracht. Die neue Technik nennt sich Flight Attendant. Sie passt automatisch die Härte von Federgabel und Dämpfer auf die aktuelle Fahrsituation in den drei Einstellungen Open, Pedal und Lock an.

Basis für das nun vorgestellte Automatik-Fahrwerk ist die drahtlose AXS-Technologie von Sram/Rockshox, die bisher für kabellose E-Kettenschaltungen oder Teleskopstützen genutzt wird. Die Drahtlostechnik fürs Fahrwerk besteht aus bis zu vier Einzelkomponenten. An Dämpfer und Gabel kommen mit Sensoren und Rechnertechnik gerüstete Kontrolleinheiten zum Einsatz, die unter anderem Erschütterungen und damit die aktuelle Beschaffenheit des Untergrunds erkennen. Drittes Bauteil ist ein Pedaliersensor, der feststellt, ob der Fahrer gerade in die Pedale tritt oder sich in einer Rollphase befindet. Als vierte Einheit gibt es optional den AXS-Controller am Lenker.

Die vier akkubetriebenen Komponenten kommunizieren miteinander passen anhand der Datenlage die Fahrwerkseinstellung an. Ist das System im Automatikmodus, verändern kleine Motoren die Härte von Dämpfer und Federgabel dreistufig. Alternativ kann der Fahrer auch in einem manuellen Modus über die Lenkerkontrolleinheit die Fahrwerkshärte verstellen. Am Federgabel-Modul informieren LED-Leuchten über die aktuelle Fahrwerkseinstellung.

Zunächst ist das Flight-Attendant-System mit den RockShox-Fahrwerken Pike, Lyrik und Zeb kombinierbar. Als Nachrüstsystem ist die Technik vorerst nicht verfügbar. Zum Modelljahr 2022 sind bislang sechs Mountainbike-Modelle ohne E-Antrieb verschiedener Hersteller mit dieser Technik bestellbar. Rund 9.000 Euro kostet zum Beispiel die Carbon-Enduro Capra Uncaged 6 mit Flight-Attendant-Technik.

Mario Hommen/SP-X