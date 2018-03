Aus unserem Archiv

Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern ist über Nacht so viel Schnee gefallen, dass viele Autofahrer nun feststecken. In Rostock wurde der öffentliche Nahverkehr komplett eingestellt. Es erging die Aufforderung, das Auto nur in dringenden Fällen zu nutzen. Die Autobahn 20 ist zwischen Wismar und Zurow wegen eines querstehenden Lasters gesperrt. Rund 70 Wagen kommen wegen der Schneemassen nicht mehr weiter. Neuschnee und Glätte sorgten bundesweit bis zum frühen Morgen für hunderte Unfälle. Mindestens drei Menschen starben.