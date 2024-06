Auto vor Rad – Umfrage zur Verkehrsmittelnutzung

Anzeige

SP-X/Köln. Obwohl in deutschen Haushalten derzeit 84 Millionen Fahrräder und E-Bikes stehen und damit statistisch gesehen auf jeden Einwohner mehr als ein Fahrrad kommt, rangiert das Fahrrad unter den meistgenutzten Verkehrsmitteln der Deutschen nur auf Rang 4. In einer Umfrage des Versicherers DEVK unter mehr als 5.000 Personen gaben lediglich 9 Prozent an, das Fahrrad im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln am häufigsten zu nutzen. Bei den Männern waren es 10 Prozent, bei den Frauen 7 Prozent. Noch größer sind die Unterschiede zwischen Stadt und Land. In städtischen Gebieten nutzen 12 Prozent der Befragten das Fahrrad am häufigsten, auf dem Land sind es nur 5 Prozent. Das mit Abstand am häufigsten genutzte Verkehrsmittel allgemein ist das Auto (66 Prozent), gefolgt vom Zufußgehen (12 Prozent) und dem öffentlichen Verkehr (10 Prozent).

Bei der Frage nach dem beliebtesten Verkehrsmittel schaffte es das Fahrrad hingegen auf Platz zwei. Auch hier ist das Auto mit 63 Prozent klar die Nr. 1. Bei der Beliebtheit des Fahrrads zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen Männern (16 Prozent) und Frauen (10 Prozent). Zwischen Landbewohnern und Stadtbewohnern ist der Unterschied mit 11 zu 12 Prozent hingegen gering.

Als Gründe für die Fahrradnutzung wurde in der Befragung an erster Stelle der gesundheitsfördernde Aspekt genannt (66 Prozent). Es folgen „umweltfreundlich“ (51 Prozent), „kostengünstig“ (36 Prozent) und „flexibel“ (25 Prozent).

