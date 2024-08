Ein Autofahrer ist am späten Sonntagabend, 25. August 2024 am Stadtplatz von Mittersill im Pinzgau in ein Lokal gefahren und hat mehrere Personen verletzt. Der Lenker hatte bei starkem Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. (zu dpa: «Auto kracht in Österreich in Pizzeria - Drei Schwerverletzte») Foto: Unbekannt/DPA