Als jüngerer Bruder des Peugeot 3008 steht der Opel Grandland X von Anfang an im Schatten des „Autos des Jahres“. Der Schritt ins Licht will ihm nicht recht gelingen.

In der heiß umkämpften Kompakt-SUV-Klasse hat es der Opel Grandland X doppelt schwer: Er muss nicht nur in Wettbewerb mit VW Tiguan und Co. um Käufer werben, sondern hat mit ...