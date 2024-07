Ausweis verloren im Urlaub? Gute Vorbereitung entscheidet

Planen, buchen, packen: All das steht an, bevor es in den Urlaub gehen kann. Ganz oben auf die To-do-Liste gehört aber noch eine andere Urlaubsvorbereitung – ein Foto.

Heilbronn/München (dpa/tmn) – Wer im Urlaub seine Ausweisdokumente verliert, steht auf einmal doof da. Spätestens bei der Heimreise per Flieger oder bei einem etwaigen Grenzübertritt wird es dann problematisch. Urlauberinnen und Urlauber müssen darum nicht selten noch im Urlaubsort eine deutsche Auslandsvertretung aufsuchen, um einen Passersatz zu beschaffen. Das geht umso einfacher, je besser man auf ein solches Szenario vorbereitet ist.

Die Interessenvereinigung Geld und Verbraucher (GVI) rät daher, wichtige Reisedokumente wie den Personalausweis oder den Reisepass noch vor Abfahrt in den Urlaub zu kopieren und die Kopien zum Beispiel in einem sicheren Online-Speicher zu hinterlegen. Dem ADAC zufolge kann es auch ausreichen, die Dokumente mit dem Smartphone abzufotografieren oder echte Fotokopien mitzuführen. Wichtig ist lediglich, dass die Ausweisnummer, die Ausstellungsbehörde und das Ausstellungsdatum daraus hervorgehen – denn so kann der Ersatz schneller beschafft werden.

Wichtig: Der Verlust oder der Diebstahl der Dokumente im Urlaub sollte unbedingt bei den Behörden vor Ort zur Anzeige gebracht werden, rät der ADAC. Denn die im Urlaub beschafften Ersatzdokumente dienen in der Regel zunächst nur der sicheren Rückkehr in die Heimat. Für die spätere Neubeantragung der Dokumente in Deutschland wird dann eine Kopie der Anzeige benötigt.