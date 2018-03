Aus unserem Archiv

Aus dem Weg! Ein Mattenrichter muss bei der Judo-EM in Tscheljabinsk auch mal schnell ausweichen können. Die Armenierin Zhanna Stankevich (blau) und die Spanierin Concepcion Bellorin sind so in ihren Kampf vertieft, dass sie das Ende der Matte gar nicht im Auge haben. Foto: Maxim Schipenkow