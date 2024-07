Paris

Vor Olympia in Paris

Australische Wasserballerin positiv auf Corona getestet

Von dpa

i Vor den Olympischen Sommerspielen, Olympia Paris 2024, die australische Chef de Mission, Anna Meares, spricht während einer AOC-Pressekonferenz im Vorfeld der Olympischen Spiele 2024 in Paris. (zu dpa: «Australische Wasserballerin positiv auf Corona getestet») Foto: Dave Hunt/DPA

Anders als vor drei Jahren in Tokio ist die Corona-Pandemie in Paris kaum ein Thema. Trotzdem gibt es auch bei Olympia in Frankreich Fälle.