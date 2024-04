Die Arbeiten, die während des viertägigen „Talentcampus“ für Kinder entstanden sind, werden am Samstag, 20. April (60. Todestag August Sanders), zusammen mit wenig bekannten Motiven des Westerwälder Fotografen im „Haus für die Kunst“ in Hasselbach zu sehen sein.

Anzeige

An diesem Tag bietet der Weyerbuscher „Brodverein“ in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Altenkirchen auch eine Wanderung auf dem neuen August-Sander-Weg an, der von Kuchhausen zum „Haus für August Sander“ im Hasselbacher „Tal“ führt und eine Komponente der regionalen Projektarbeit des Vereins darstellt. Beginn ist um 14 Uhr, die Gebühr beträgt 15 Euro. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule Altenkirchen an unter Telefon 02681/812.212. hilg