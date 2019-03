Das letzte Spiel gegen Estland war vor knapp 80 Jahren. Nun ist die baltische Auswahl ein Gegner der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation – neben Nordirland und Weißrussland. Kann eines der Teams die DFB-Elf ärgern?

