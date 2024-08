Bei der Vorregatta war sie Letzte, beim Auftakt der Herausforderer-Serie zum 37. America’s Cup holten sie den ersten Sieg: Frankreich ist fulminant in den Louis Vuitton Cup eingestiegen.

Vor dem Hintergrund der Kirche Sagrada Familia segelt das AC75-Boot des Orient Express Racing Teams während der America's Cup Vorregatta vor der 37. America's Cup Segelregatta an der Küste von Barcelona. (zu dpa: «Außenseiter überraschen mit Auftaktsieg im America’s Cup»)

Vor dem Hintergrund der Kirche Sagrada Familia segelt das AC75-Boot des Orient Express Racing Teams während der America's Cup Vorregatta vor der 37. America's Cup Segelregatta an der Küste von Barcelona. (zu dpa: «Außenseiter überraschen mit Auftaktsieg im America’s Cup») Foto: Joan Monfort/DPA

Barcelona (dpa). Drei Teams haben den Bug nach dem ersten Tag der Herausforderer-Runde im 37. America’s Cup vorn. Die Segelrennställe Luna Rossa Prada Pirelli (Italien), Ineos Britannia und Orient Express Racing (Frankreich) konnten am ersten von acht Regattatagen der Hauptrunde mit jeweils einem Siegpunkt glänzen.

Der leichtwindige Auftakt servierte vor Barcelona einige Überraschungen. Im Eröffnungsrennen schockte Frankreichs Orient Express als Außenseiter das Schweizer Team Alinghi Red Bull Racing mit gutem Start, dem schnelleren Boot und dem ersten Siegpunkt. In der zweiten Begegnung konnten Italiens Favoriten unter den fünf Herausforderern die Verteidiger Neuseeland in der Startphase stark fordern.

Im Ziel musste sich das Team Luna Rossa Prada Pirelli aber den taktisch herausragend agierenden Kiwis beugen. Im dritten Match blieb die US-Yacht Patriot in der Vorstartphase in der Flaute kleben, während Team Ineos Britannia davonstob. Im entfesselten Endspurt lief den Amerikanern trotz imposanter Geschwindigkeiten die Zeit davon. Im vierten Duell des Tages unterlagen die Franzosen den souverän agierenden Azzurri.

Die Herausforderer-Runde wird am Freitag mit vier weiteren von insgesamt 30 Duellen der doppelten Round-Robin-Runde fortgesetzt, in der jedes Team zweimal auf jedes andere trifft. Der schwächste Herausforderer scheidet am 8. September aus, die anderen vier ziehen ins Halbfinale des Louis Vuitton Cup ein.