Ausmisten und sauber machen – Ratgeber: Entrümpeln nach der Urlaubsfahrt

SP-X/Köln. Die einen wollen erst in den Urlaub fahren, die anderen kommen bereits zurück: Je nach Bundesland haben die Schulferien gerade begonnen oder es steht der Schulstart wieder bevor. Urlaubsheimkehrer, die mit dem Auto unterwegs waren, sollten sich ein wenig Zeit für ihr Fahrzeug nehmen, bevor es wieder für den Alltag genutzt wird. Neben dem Entrümpeln freut sich das Auto auch über ein wenig Pflege.

Zunächst steht das Ausräumen an. Alles, was man für die Fahrt in die Ferien zusätzlich ins Auto gepackt hat, kann jetzt wieder raus. Unnötiger Ballast sorgt für mehr Gewicht, was den Verbrauch in die Höhe treibt. Es ist ebenfalls hilfreich, auch die die vielen Staufächer zu checken. Schnell haben sich hier Süßigkeiten oder Kinderspielzeug „versteckt“. Vergessene Lebensmittel können verderben und zu unangenehmen Gerüchen führen. Dachboxen und Gepäckträger sollten zudem wieder abmontiert werden. Eine Dachbox wiegt im Schnitt zwischen 15 und 20 Kilogramm, erhöht den Luftwiderstand und treibt den Spritverbrauch bis zu zwei Liter nach oben.

Ist alles ausgeräumt, wird das Fahrzeuginnere gereinigt. Staubsaugen und das Abwischen von Polstern, Kunststoffteilen und Scheiben mit einem feuchten Tuch sollten die Urlaubsmitbringsel in Form von Sand, Salz, Dreck und Staub beseitigen. Ein Besuch in einer Waschstraße – gerne auch mit einer Unterbodenwäsche – sorgt dafür, dass die Karosserie wieder sauber ist. Gegen hartnäckige Verschmutzung durch Insektenreste an der Windschutzscheibe oder den Scheinwerfern helfen spezielle Reiniger.

Glänzt das Fahrzeug ist der Zeitpunkt günstig, es auf Karosserieschäden zu untersuchen. Mögliche Steinschläge sollte man zur Rostschutzvorsorge ausbessern. Auch die Frontscheibe und die Scheinwerfer sollte man auf Steinschlagschäden hin überprüfen.

Außerdem hat das Auto eine kleine Inspektion verdient. Beim Blick unter die Motorhaube werden Öl, Kühlwasser und Scheibenwischwasser überprüft und nötigenfalls aufgefüllt. Auch auf den Stand im Bremsflüssigkeitsbehälter sollte man einen Blick riskieren. Schließlich sollten auch die Reifen inspiziert werden. Sind sie in Ordnung oder weisen sie Beschädigungen auf? Oder ist das Reifenrestprofil zu niedrig? Es muss mindestens 1,6 Millimeter aufweisen. Ebenfalls wichtig: Die Überprüfung des Reifenluftdrucks. Er kann nach der urlaubsbedingten Anpassung auf Vollbeladung gegebenenfalls wieder reduziert werden.

Elfriede Munsch/SP-X