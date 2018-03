Ausgeladener Shorttrack-Star Ahn beschwert sich bei Bach

Der für die Olympischen Winterspiele bislang nicht eingeladene Shottrack-Star Viktor Ahn hat sich bei Präsident Thomas Bach über das Vorgehen des Internationalen Olympischen Komitee beklagt.

Shortracker Viktor Ahn hat sich mit einem Offenen Brief bei IOC-Präsident Thomas Bach beschwert.

Foto: Thomas Eisenhuth – dpa

„Während meiner gesamten Shorttrack-Karriere hat es nie einen Grund gegeben, an meiner Ehrlichkeit und Integrität zu zweifeln“, schreibt der in Südkorea geborene sechsmalige Olympiasieger aus Russland in einem Offenen Brief an Bach.

„Es ist empörend, dass es keinen konkreten Grund gibt, der meinen Ausschluss von den Olympischen Spielen erklärt, und außerdem sehen mich die Leute jetzt als einen Athleten an, der gedopt hat.“ Sein Ausschluss von den am 9. Februar beginnenden Spielen in seinem Geburtsland sei „ein Symbol des Misstrauens“. Ahn hofft nun, dass das IOC die Gründe für seinen Ausschluss überzeugend erklärt, „so dass ich meine Ehre und Würde verteidigen kann“.

Er habe gründlich über die Kriterien nachgedacht, die die IOC-Kommission bei ihrer Entscheidung berücksichtigte. „Ich kann ehrlichen Herzens erklären, dass ich nichts getan habe, was es rechtfertigen würde, mich auf die Liste der Athleten zu setzen, die nicht an den Spielen teilnehmen dürfen“, sagte Ahn, der in Pyeongchang seine vierten Spiele erleben wollte. Er liegt in der Rangliste der erfolgreichsten Wintersportler der olympischen Geschichte mit sechs Goldmedaillen und zweimal Bronze an fünfter Stelle.