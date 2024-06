Ausfälle und Verspätungen auf Bahnstrecke Bonn-Mainz

Anzeige

Koblenz (dpa). Wegen Bauarbeiten auf der rechten Rheinseite kommt es auf der Bahnstrecke Köln/Bonn Flughafen, Koblenz, Bingen und Mainz in den ersten beiden Juli-Wochen zu Behinderungen. Auf der Strecke der Linie RB 26 müsse mit Ausfällen und dem Einsatz von Bussen gerechnet werden, teilte die Trans Regio Deutsche Regionalbahn GmbH am Sonntag in Koblenz mit. Auch mit Verspätungen und Fahrplanabweichungen müsse wegen der «hohen Bautätigkeit» gerechnet werden.