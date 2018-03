Aus unserem Archiv

Guwahati(dpa)

Der Ausbruch zweier Tiger hat in einem indischen Zoo eine Massenpanik ausgelöst. In dem Park in Guwahati, einer Stadt im Bundesstaat Assam, hätten sich zu der Zeit rund 10 000 Besucher aufgehalten. Das berichten indische Medien. Die Tiger seien beim Reinigen ihres Käfigs entwischt, gab ein Zoosprecher an. Alle Besucher seien sofort aus dem Zoo gebracht worden. Anschließend sei ein Suchtrupp losgezogen, um die «Flüchtlinge» zu betäuben. Binnen drei Stunden seien beide Tiger wieder im Käfig gewesen.