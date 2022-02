Aus vielen eines – Volvo-Werk

SP-X/Göteborg. Volvo will die Fahrzeugproduktion in seinem schwedischen Stammwerk Torslanda effizienter machen. Kernelement eines 960 Millionen Euro teuren Investitionspakets ist eine sogenannte Mega-Casting-Presse für Aluminium-Karosserieteile. Sie ermöglicht, große Teile der Bodengruppe in einem Stück zu fertigen. Das spart Zeit, Kosten und Gewicht, da auf die aufwendige Verbindung von Einzelteilen verzichtet werden kann. Die Technik wird im Automobilbau bislang nur vom E-Auto-Hersteller Tesla (dort unter dem Namen „Giga-Casting“) eingesetzt, gilt aber als möglicher Megatrend der Zukunft. Neben der neuen Presse baut Volvo eine neue Batteriemontage, modernisiert die Lackiererei und optimiert die Fertigung in weiteren Details. Die Umbauarbeiten sollen mehrere Jahre in Anspruch nehmen.

Holger Holzer/SP-X